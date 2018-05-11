Україна відкриє фінал Євробачення-2018: Melovin розповів про підготовку до грандіозної події

Представник України радіє, що йому випала честь першим виступати у фіналі конкурсу.

Melovin, конкурсант від України на Євробаченні-2018, відео якого з виступу у другому півфіналі набирає популярності у YouTube, готується відкривати фінал пісенного змагання.

В інтерв’ю журналісту ТСН виконавець зізнався, що його не засмутило і не злякало те, що йому доведеться виступити першим у фіналі.

"Навпаки. Я був дуже радий, тому що я витягнув саме першу частину, я сподівався що буде перший номер. Мені його поставили. Ми дуже хотіли відкривати і закривати. Вийшло, що у першій частині ми закривали, а тепер ми відкриваємо. Це конкурс, для конкурсу дуже добре виступати першим та останнім. Середина – це дуже складна місія для артиста. Перша також, але мені це подобається", - прокоментував виконавець.

Щодо того, як Melovin налаштовується на виступ, він розповів, що йому дуже допомагає підтримка батьків. Також співак поділився, що коли він пройшов до фіналу, на його честь у Харкові запустили салют. А от як відреагували у рідному місті артиста в Одесі – він не знає.

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Melovin поділився, що робить все для того, аби перемогти і зізнався, що ненавидить репетиції.

"Найголовніше налаштування – це коли розумієш, що це прямий ефір. Тому що репетиції є репетиції, я їх дуже не люблю. Вони для мене такі, без емоцій, цю емоцію треба вичавлювати. А мені таке не подобається, мені подобається коли є пряма емоція, посил від людей які, у перебувають у залі. Я розумію, що фінал буде набагато гарячішим. Мені здається, все у нас вийде", - сказав оптимістично налаштований співак.

Melovin поділився, що мріє привезти Євробачення до України. Також виконавець висловив сподівання, що у 2019 році конкурс відбудеться у його рідному місті Одесі.

"Я дуже хочу зробити все так, щоб була змога знов провести Євробачення в Україні. Як вийде, подивимось. Для мене Євробачення – новий етап у житті. Я не хочу, щоб він закінчувався якось не дуже гарно для мене. Все одно хочеться якогось свята, перемоги. І взагалі, хочеться щоб наступного року Євробачення було у моєму рідному місті Одесі", - зізнався наш представник.

Наостанок Melovin розповів, що для нього було приємною несподіванкою, коли глядачі у залі почали наспівувати його пісню.

"Я не очікував, що зала буде наспівувати мою пісню. Коли ти вже виступив і підіймаєшся до грін-руму і люди не зупиняються, і продовжують співати твою пісню, це дуже приємно", - зауважив артист.