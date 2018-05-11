"Час наближався": вагітна Лобода показала нові фото

Фолловери співачки в коментарях запитують, коли і кого вона народить.

Вагітна українська співачка Світлана Лобода потішила своїх шанувальників, опублікувавши нові фото.

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Знімки артистка виклала у своєму Instagram. "Час наближався, а вони все знімали", "На майданчику треба бути серйозним", - підписала вона знімки, на яких позує у капелюсі.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 7-річна дочка співачки Світлани Лободи Єва випадково розповіла, хто народиться у її мами. В Instagram Stories Loboda опублікувала відео, на якому Єва співає хіт мами "Твои глаза". Але замість звичного для всіх приспіву дівчинка придумала свій варіант зі словами: "Твоя сестра в животику сидить". У кінці ролика Єва ніжно притиснулася до живота Світлани. Таким чином, всі здогадалися, що у артистки буде друга донька.