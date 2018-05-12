"Підтримуйте все одно": Melovin перед фіналом Євробачення-2018 звернувся до українців

22:51, 12 травня 2018
Суспільство
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MELOVIN під час другого півфіналу Євробачення-2018 / REUTERS

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"Я розумію, що Україна не може голосувати, але ваша підтримка, ваша моральна сила, ваш бойовий дух повинен допомогти нам, нашій команді, тут, у Лісабоні. Тому підтримуйте все одно", - попросив він, передає ТСН.

Перед вирішальним дійством на вулицях португальської столиці сформувалася дуже гарна атмосфера – люди з різних куточків Європи веселилися, знайомилися та спілкувалися між собою. Українська громада прихопила з собою синьо-жовті прапори та під час прямого включення скандувала гасла на підтримку своєї країни.

Як повідомляв УНІАН, Melovin успішно відкрив конкурсну частину фіналу Євробачення-2018.

Дивитися онлайн фінал Євробачення-2018

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Теги: #Україна#Євробачення