"Підтримуйте все одно": Melovin перед фіналом Євробачення-2018 звернувся до українців
22:51, 12 травня 2018Суспільство
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Перед вирішальним дійством на вулицях португальської столиці сформувалася дуже гарна атмосфера.
MELOVIN під час другого півфіналу Євробачення-2018 / REUTERS
Представник України на Євробаченні-2018 Melovin перед виступом звернувся до співвітчизників із закликом про підтримку.
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"Я розумію, що Україна не може голосувати, але ваша підтримка, ваша моральна сила, ваш бойовий дух повинен допомогти нам, нашій команді, тут, у Лісабоні. Тому підтримуйте все одно", - попросив він, передає ТСН.
Перед вирішальним дійством на вулицях португальської столиці сформувалася дуже гарна атмосфера – люди з різних куточків Європи веселилися, знайомилися та спілкувалися між собою. Українська громада прихопила з собою синьо-жовті прапори та під час прямого включення скандувала гасла на підтримку своєї країни.
Як повідомляв УНІАН, Melovin успішно відкрив конкурсну частину фіналу Євробачення-2018.
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