"Підтримуйте все одно": Melovin перед фіналом Євробачення-2018 звернувся до українців

Перед вирішальним дійством на вулицях португальської столиці сформувалася дуже гарна атмосфера.

Представник України на Євробаченні-2018 Melovin перед виступом звернувся до співвітчизників із закликом про підтримку.

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"Я розумію, що Україна не може голосувати, але ваша підтримка, ваша моральна сила, ваш бойовий дух повинен допомогти нам, нашій команді, тут, у Лісабоні. Тому підтримуйте все одно", - попросив він, передає ТСН.

Перед вирішальним дійством на вулицях португальської столиці сформувалася дуже гарна атмосфера – люди з різних куточків Європи веселилися, знайомилися та спілкувалися між собою. Українська громада прихопила з собою синьо-жовті прапори та під час прямого включення скандувала гасла на підтримку своєї країни.

Як повідомляв УНІАН, Melovin успішно відкрив конкурсну частину фіналу Євробачення-2018.

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