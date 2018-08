Відео виступів усіх фіналістів Євробачення-2018

Пропонуємо Вашій увазі оцінити виступи фіналістів цьогорічного конкурсу Євробачення-2018.

Конкурсна частина Євробачення-2018 у Лісабоні завершилася, почалося голосування.

На сцені конкурсу виступили представники 26 країн, ведучі оголосили про відкриття ліній для голосування.

MELOVIN - Under The Ladder - Україна

Amaia y Alfred - Tu Canción - Іспанія Lea Sirk - Hvala, ne! - Словенія Ieva Zasimauskaitė - When We’re Old - Литва

Cesár Sampson - Nobody But You - Австрія Elina Nechayeva - La Forza - Естонія Alexander Rybak - That’s How You Write A Song - Норвегія Cláudia Pascoal - O Jardim - Португалія Sanja Ilić & Balkanika - Nova Deca - Сербія Michael Schulte - You Let Me Walk Alone - Німеччина Eugent Bushpepa - Mall - Албанія Madame Monsieur - Mercy - Франція Mikolas Josef - Lie To Me - Чеська Республіка Rasmussen - Higher Ground - Данія Jessica Mauboy - We Got Love - Австралія Saara Aalto - Monsters - Фінляндія EQUINOX - Bones - Болгарія DoReDoS - My Lucky Day - Молдова Benjamin Ingrosso - Dance You Off - Швеція AWS - Viszlát Nyár - Угорщина Netta - Toy - Ізраїль Waylon - Outlaw In ‘Em - Нідерланди Ryan O’Shaughnessy - Together - Ірландія Eleni Foureira - Fuego - Кіпр Ermal Meta e Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente - Італія

SuRie - Storm - Велика Британія

Як повідомляв УНІАН, під час виступу представниці Великої Британії на Євробаченні-2018 невідомий чоловік вибіг на сцену і вихопив мікрофон у співачки.