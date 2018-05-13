Відео виступів усіх фіналістів Євробачення-2018
Конкурсна частина Євробачення-2018 у Лісабоні завершилася, почалося голосування.
На сцені конкурсу виступили представники 26 країн, ведучі оголосили про відкриття ліній для голосування.
Пропонуємо Вашій увазі оцінити виступи фіналістів цьогорічного конкурсу Євробачення.
MELOVIN - Under The Ladder - Україна
Amaia y Alfred - Tu Canción - ІспаніяLea Sirk - Hvala, ne! - Словенія Ieva Zasimauskaitė - When We’re Old - Литва
Cesár Sampson - Nobody But You - АвстріяElina Nechayeva - La Forza - ЕстоніяAlexander Rybak - That’s How You Write A Song - НорвегіяCláudia Pascoal - O Jardim - ПортугаліяSanja Ilić & Balkanika - Nova Deca - СербіяMichael Schulte - You Let Me Walk Alone - НімеччинаEugent Bushpepa - Mall - АлбаніяMadame Monsieur - Mercy - ФранціяMikolas Josef - Lie To Me - Чеська РеспублікаRasmussen - Higher Ground - ДаніяJessica Mauboy - We Got Love - АвстраліяSaara Aalto - Monsters - ФінляндіяEQUINOX - Bones - БолгаріяDoReDoS - My Lucky Day - МолдоваBenjamin Ingrosso - Dance You Off - ШвеціяAWS - Viszlát Nyár - УгорщинаNetta - Toy - ІзраїльWaylon - Outlaw In ‘Em - НідерландиRyan O’Shaughnessy - Together - ІрландіяEleni Foureira - Fuego - КіпрErmal Meta e Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente - Італія
SuRie - Storm - Велика Британія
Як повідомляв УНІАН, під час виступу представниці Великої Британії на Євробаченні-2018 невідомий чоловік вибіг на сцену і вихопив мікрофон у співачки.