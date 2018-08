Переможцем Євробачення-2018 стала представниця Ізраїлю (відео)

Переможцем цьогорічного конкурсу Євробачення у Лісабоні стала представниця Ізраїлю.

За результатами голосування телеглядачів та експертів, переможцем Євробачення-2018 стала співачка з Ізраїлю Netta з піснею Toy.

Друге місце посіла співачка з Кіпру з показником 436 балів, третє місце - за австрійцем (342 бали).

Під час оголошення результатів голосування інтрига зберігалася практично до останнього, оскільки розрив у балах між конкурсантами в першій п’ятірці був невеликим після оголошення оцінок національних журі.

Виступ переможниці Netta - Toy (відео: Eurovision Song Contest)

Huge congratulations to @NettaBarzilai for winning #ESC2018! Find out more about her here: https://t.co/KhDEoOgr6Spic.twitter.com/3lQeEt8ruI