Переможцем Євробачення-2018 стала представниця Ізраїлю (відео)

У рамках фіналу Євробачення на сцені конкурсу виступили представники 26 країн. Відкривав конкурсну частину український співак Melovin.

Переможцем цьогорічного конкурсу Євробачення у Лісабоні стала представниця Ізраїлю.

За результатами голосування телеглядачів та експертів, переможцем Євробачення-2018 стала співачка з Ізраїлю Netta з піснею Toy.

Друге місце посіла співачка з Кіпру з показником 436 балів, третє місце - за австрійцем (342 бали).

Під час оголошення результатів голосування інтрига зберігалася практично до останнього, оскільки розрив у балах між конкурсантами в першій п’ятірці був невеликим після оголошення оцінок національних журі.

Виступ переможниці Netta - Toy (відео: Eurovision Song Contest)

У рамках фіналу Євробачення на сцені конкурсу виступили представники 26 країн. Відкривав конкурсну частину український співак Melovin. Під час виступу представниці Великої Британії на Євробаченні-2018 стався інцидент - невідомий чоловік вибіг на сцену і вихопив мікрофон у співачки.

Відео виступів усіх фіналістів Євробачення-2018