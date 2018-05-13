Переможцем Євробачення-2018 стала представниця Ізраїлю (відео)
Переможцем цьогорічного конкурсу Євробачення у Лісабоні стала представниця Ізраїлю.
За результатами голосування телеглядачів та експертів, переможцем Євробачення-2018 стала співачка з Ізраїлю Netta з піснею Toy.
Друге місце посіла співачка з Кіпру з показником 436 балів, третє місце - за австрійцем (342 бали).
Під час оголошення результатів голосування інтрига зберігалася практично до останнього, оскільки розрив у балах між конкурсантами в першій п’ятірці був невеликим після оголошення оцінок національних журі.
Виступ переможниці Netta - Toy (відео: Eurovision Song Contest)
Huge congratulations to @NettaBarzilai for winning #ESC2018! Find out more about her here: https://t.co/KhDEoOgr6Spic.twitter.com/3lQeEt8ruI— Eurovision (@Eurovision) 12 травня 2018 р.
У рамках фіналу Євробачення на сцені конкурсу виступили представники 26 країн. Відкривав конкурсну частину український співак Melovin. Під час виступу представниці Великої Британії на Євробаченні-2018 стався інцидент - невідомий чоловік вибіг на сцену і вихопив мікрофон у співачки.