"Грехи других судить": Козловський, який оскандалився після концерту в Москві, відповів своїм критикам

Скандал довкола свого виступу в Москві Козловський вирішив прокоментувати словами Вільяма Шекспіра.

Український співак Віталій Козловський відповів тим, хто критикує його за виступ в Москві на День перемоги.

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"Грехи других судить Вы так усердно рвётесь, начните со своих и до чужих не доберётесь", - написав артист у своєму Instagram.

Як повідомлялося, заслужений артист України Віталій Козловський заспівав на концерті в Москві 9 травня, присвяченому Дню перемоги. Пізніше на своїй сторінці у Facebook артист пояснив свій виступ у країні-агресорі.

Пізніше стало відомо, що організатори скасували концерт українського поп-співака Віталія Козловського у Львові, який був запланований на 18 травня.