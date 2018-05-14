"Грехи других судить": Козловський, який оскандалився після концерту в Москві, відповів своїм критикам

09:05, 14 травня 2018
Суспільство
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Козловського розкритикували за концерт в Москві / фото instagram.com/vkozlovskiy

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"Грехи других судить Вы так усердно рвётесь, начните со своих и до чужих не доберётесь", - написав артист у своєму Instagram.

Як повідомлялося, заслужений артист України Віталій Козловський заспівав на концерті в Москві 9 травня, присвяченому Дню перемоги. Пізніше на своїй сторінці у Facebook артист пояснив свій виступ у країні-агресорі.

Пізніше стало відомо, що організатори скасували концерт українського поп-співака Віталія Козловського у Львові, який був запланований на 18 травня.

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Теги: #Москва#концерт#Козловський