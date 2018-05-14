Козловський після концерту в Москві планує виступити у Києві (фото)

У мережі розгорілися суперечки, чи не скасують виступ Віталія Козловського в столиці.

Український співак Віталій Козловський, який оскандалився через концерт у Москві в День перемоги, 21 травня планує виступити в столиці.

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"21 травня Віталій Козловський планує виступити в Києві після того, як виступав у Москві на День перемоги. Як думаєте, концерт відбудеться чи його скасують?", - написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Олександр Рудоманов.

Як повідомлялося, заслужений артист України Віталій Козловський заспівав на концерті в Москві 9 травня, присвяченому Дню перемоги. Пізніше на своїй сторінці у Facebook артист пояснив свій виступ у країні-агресорі.

Пізніше стало відомо, що організатори скасували концерт українського поп-співака Віталія Козловського у Львові, який був запланований на 18 травня.