Переможниця Євробачення-2018: біографія і пісня запальної ізраїльтянки Нетти Барзілай (фото, відео)

Нетта Барзілай прийшла на прослуховування п'ятого сезону телешоу Наступна зірка Євробачення і виграла у фіналі відбору.

Майбутня переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай народилася 22 січня 1993 року в місті Хід-ха-Шарон. Співом артистка займається із самого дитинства, тому, коли для дівчинки вибирали перший навчальний заклад, батьки без роздумів відвели талановиту дочку в школу з музичним ухилом. Після школи, яку Нетта закінчила з відзнакою, вона поступила в престижний музичне училище Рімон на факультет електронних інструментів.

Читайте такожНа Євробаченні-2018 назвали кращого композитора і найбільш артистичну співачку

У різний час артистка працювала інструктором у професійному таборі для початківців музикантів, була солісткою ансамблю військово-морського флоту Цахалу, резидентом музичного клубу Bar Giora і керівником щотижневих блюзових вечорів. У 2016 році Нетта створила власну музичну групу Експеримент і гастролювала по містах Ізраїлю.

Через рік співачка вирішила пройти конкурсний відбір на Євробачення, за яким вона стежить з дитинства. Нетта прийшла на прослуховування п'ятого сезону телешоу Наступна зірка Євробачення і виграла у фіналі відбору.

Три роки Нетта Барзілай працювала резидентом музичного клубу Bar Giora і керувала щотижневими блюзовими вечорами. У 2016 році співачка пішла в "вільне плавання" і зібрала свій музичний колектив: ансамбль отримав назву "Експеримент". Група гастролювала по містах Ізраїлю і співпрацювала з відомим колективом "Бат Шева". Яскраву вокалістку помітили і запропонували грати у музичних виставах.

Нетта виконала кілька головних партій у музичних виставах театру "Біг на морі". У 2017 році вокалістці довірили акапелла-партію в мюзиклі Ноама Інбар "Книга труднощів". Одночасно Нетта була вокалісткою популярного колективу "Габбер-бенд".

Співачка стверджує, що якщо б не вибрала музику, то присвятила життя роботі в дитячому садку та вивченню психології. В дитинстві і ранній юності Нетта страждала від колючих жартів однокласників через її зовнішність. Вже тоді вона розуміла, що відрізняється від однолітків.

Подорослішавши, Нетта нарешті взяла себе такою, яка вона є.

Восени 2017 року Нетта Барзілай зважилася пройти відбірковий конкурс "Наступна зірка" для участі в Євробаченні 2018 і, на одностайну думку журі та телеглядачів, з успіхом перемогла в ньому.

Барзілай вибрала пісню під назвою "Тоу" ("Іграшка"), яка прозвучить в першому півфіналі Євробачення. За 2 місяці до конкурсу кліп з піснею потрапив на YouTube і за 3 дні набрав 2 мільйони переглядів. За лічені дні композиція потрапила на верхні рядки чартів iTunes.

Феномен популярності хіта співачки багатокомпонентний. У запальній композиції, написаної Дороном Медалі і Ставом Бегер, знайшлося місце для теми толерантності, яка сьогодні в тренді.

Нетта Барзілай, Toy - текст і переклад пісні

Toy

Look at me, i'm a beautiful creature

I don't care about your modern-time preachers

Welcome boys, too much noise,

I will teach you Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Hey, I think you forgot how to play

My teddy bear's running away

The Barbie got something to say: Hey! Hey! Hey! Hey!

My "Simon says" leave me alone

I'm taking my home Pikachu

You're stupid just like your smart phone

Wonder woman, don't forget you ever

You're divine and he's about to regret

His baka-bakum, bak-bak bakumbai...

I'm not your toy

You stupid boy

I'll take you down

I'll make you watch me

Dancing with my dolls

On the Beat MadaBaka

Not your toy!

A-A-A-Ani Lo buba!

Don't you go and play with me boy!

A-A-A-Ani Lo buba!

Don't you go and play... Shake!

Kulului, Kulului, Ah, wedding bells ringing

Kulului, Kulului, Ah, money man bling-bling

I don't care about your 'stefa', baby

Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Wonder woman, don't forget you ever

You're divine and he's about to regret

His baka-bakum...bak-bak bakumbai...

I'm not your toy

You stupid boy

I'll take you down

I'll make you watch me

Dancing with my dolls

On the Beat MadaBaka

Not your toy

Іграшка

Подивіться на мене - я прекрасне створіння,

І мені плювати на всіх ваших сучасних божеств.

Давайте ж, хлопчики, стільки шуму навколо - я вас навчу, гей!

Ви, здається, забули правила гри.

Гей! Мій ведмедик Тедді стрімголов тікає,

Барбі є що сказати, гей, гей, гей!

Мій "Саймон говорить..." - залиш мене в спокої!

Я забираю свого Пікачу і йду додому -

Ти такий же тупий, як твій смартфон.

Диво-Жінка - не забувай,

Що ти чудова, і він ще пошкодує.

Адже він... Хлопчик,

Я не твоя...

Я не твоя іграшка (не твоя іграшка),

Дурний хлопчик (дурний хлопчик).

Я спущу тебе з небес на землю і змушу дивитися,

Як я танцюю з моїми ляльками під маза-бака ритм.

Не твоя іграшка! (Кулулу, Кулулу!)

(Кулулу, Кулулу!) 4

Я не маріонетка,

Навіть не думай грати зі мною, хлопчик!

Я не іграшка,

Навіть не думай грати! Танцюємо!

(Кулулу, кулулу!) Дзвін весільних дзвонів,

(Кулулу, кулулу!) Дзвін монет у чоловіків.

Мені плювати, як багато у тебе грошей, дитинко.

Диво-Жінка - не забувай,

Що ти чудова, і він ще пошкодує.

Адже він... Хлопчик,

Я не твоя...

Я не твоя іграшка (не твоя іграшка),

Дурний хлопчик (дурний хлопчик).

Я спущу тебе з небес на землю і змушу дивитися,

Як я танцюю з моїми ляльками під маза-бака ритм.

Я візьму тебе зараз,

Візьму тебе з собою, малюк.

(Я не твоя іграшка)

Дурний хлопчик,

Я спущу тебе з небес на землю і змушу дивитися,

Як я танцюю з моїми ляльками під маза-бака ритм.

(Я не твоя іграшка) Подивіться на мене - я прекрасне створення,

(Дурний хлопчик) І мені плювати на всіх ваших сучасних божеств.

(Я не твоя іграшка) Не твоя іграшка, не твоя іграшка, не твоя іграшка, не іграшка,

Не твоя іграшка, не твоя іграшка, не твоя іграшка, не іграшка.