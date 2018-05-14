Лобода без зубів: співачка поділилася в День матері знімком з особистого архіву (фото)
12:26, 14 травня 2018Суспільство
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Співачка Світлана Лобода опублікувала в Facebook раритетне фото, де вона мала на руках у мами і без зубів.
Лобода опублікувала новий знімок в Facebook / hellomagazine.com / Євген Смирнов, Сергій Аутраш
На фото Лобода, будучи ще маленькою дівчинкою, позує перед камерою, сидячи на руках у матері і радісно посміхаючись в об'єктив – при цьому у неї чітко видно відсутність передніх зубів.
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"Матусю, рідна, зі святом тебе. Поки ти поруч - нам спокійно і добре. Будь завжди. Бувай здорова.Любимо! P. S. Світланка в дитинстві любила фігурне катання. До цього дня. Падіння було фронтальним", - написала співачка.
До речі, раніше Лобода, яка готується вдруге стати мамою, презентувала кліп на пісню Лети. Він став саундтреком до російського фільму Гоголь.Вій.
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