Лобода без зубів: співачка поділилася в День матері знімком з особистого архіву (фото)

Співачка Світлана Лобода опублікувала в Facebook раритетне фото, де вона мала на руках у мами і без зубів.

На фото Лобода, будучи ще маленькою дівчинкою, позує перед камерою, сидячи на руках у матері і радісно посміхаючись в об'єктив – при цьому у неї чітко видно відсутність передніх зубів.

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"Матусю, рідна, зі святом тебе. Поки ти поруч - нам спокійно і добре. Будь завжди. Бувай здорова.Любимо! P. S. Світланка в дитинстві любила фігурне катання. До цього дня. Падіння було фронтальним", - написала співачка.

До речі, раніше Лобода, яка готується вдруге стати мамою, презентувала кліп на пісню Лети. Він став саундтреком до російського фільму Гоголь.Вій.