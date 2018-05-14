До України не пустили екс-солістку гурту "Ночные Снайперы"

12:44, 14 травня 2018
Суспільство
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Сурганову не пустили до України / фото wikipedia.org

Українські прикордонники не пропустили до України російську співачку Світлану Сурганову. Причиною відмови стало відвідування окупованого Криму.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян у Facebook. За його словами, у пункті пропуску "Жуляни" під час оформлення пасажирів рейсу, що прибув з Мінська, була виявлена громадянка РФ Світлана Сурганова ("Сурганова и оркестр").

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"У ході бесіди з громадянкою встановлено, що у травні 2016 року вона дійсно відвідувала ТОТ АР Крим авіарейсом з Петербурга до Сімферополя та за 2 дні повернулася до Росії. До України Світлана прилетіла з приватною метою, але законодавство про тимчасово окуповані території не передбачає виключень. Принаймні, до моменту звільнення Криму", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що у межах компетенції прикордонники прийняли рішення про непропуск Сурганової до України та заборону їй в'їзду терміном на 3 роки.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Держприкордонслужба не впустила до України російського репера Мота (Матвія Мельникова).

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Теги: #Росія#Україна#прикордонники