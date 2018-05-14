До України не пустили екс-солістку гурту "Ночные Снайперы"

Причиною відмови в'їзду Сурганової до України стало відвідування окупованого Криму через тимчасово закриті пункти пропуску.

Українські прикордонники не пропустили до України російську співачку Світлану Сурганову. Причиною відмови стало відвідування окупованого Криму.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян у Facebook. За його словами, у пункті пропуску "Жуляни" під час оформлення пасажирів рейсу, що прибув з Мінська, була виявлена громадянка РФ Світлана Сурганова ("Сурганова и оркестр").

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"У ході бесіди з громадянкою встановлено, що у травні 2016 року вона дійсно відвідувала ТОТ АР Крим авіарейсом з Петербурга до Сімферополя та за 2 дні повернулася до Росії. До України Світлана прилетіла з приватною метою, але законодавство про тимчасово окуповані території не передбачає виключень. Принаймні, до моменту звільнення Криму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у межах компетенції прикордонники прийняли рішення про непропуск Сурганової до України та заборону їй в'їзду терміном на 3 роки.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Держприкордонслужба не впустила до України російського репера Мота (Матвія Мельникова).