Вакарчуку виповнюється 43 роки - цікаві факти про лідера гурту "Океан Ельзи" (відео)

Сьогодні голос лідера ОЕ Святослава Вакарчука надихає багатьох українців, а його твіти знаходять тисячі однодумців,

Святослав Вакарчук сьогодні святкує день народження. Фронтмену Океан Ельзи виповнюється 43 роки.

У 2005 р. він отримав звання Заслуженого артиста України, з 2007 по 2008 був народним депутатом України 6-го скликання, а в 2009 став кандидатом фізико-математичних наук, пише ictv.ua.

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Сьогодні голос Святослава надихає багатьох українців, а його твіти знаходять тисячі однодумців, серед зірок і народу навіть є щиро впевнені в тому, що Вакарчук буде балотуватися у президенти України на виборах 2019 року.

Потрібно кожному змінювати щось у собі. Якщо ти станеш іншим, і навколо тебе мільйон людей стануть іншими, то і країна почне мінятися. Кілька цікавих фактів про легендарного співака.

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Майбутній рокер закінчив музичну школу, навчившись грати на не зовсім рок-інструментах – баяні і фортепіано.

Аспірантом Вакарчук провів цілих 13 років. Активна музична діяльність кінця дев'яностих – початку двохтисячних не давала багато часу для науки.

Вакарчук є автором відомої пісні Він чекає на неї, виконавцем якої є Олександр Пономарьов. Цю пісню Океан Ельзи грала в рамках концертної програми Тихий Океан на початку 2004 року.

У Вакарчука є два сольних проекти, записаних без Океану Ельзи. Вони втілилися в альбоми Вночі і Брюссель.

Вакарчук цікавиться японською культурою і буддизмом, але особливо не афішує це.

Серед своїх улюблених письменників він називає японців Юкіо Місіми і Харукі Муракамі, хоча улюбленим вважає Івана Франка.

Співак допомагає воїнам АТО через свій благодійний фонд Люди майбутнього.