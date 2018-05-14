Результати Євробачення-2018: продюсер пояснив, чому журі "обікрало" Melovin

За підсумками виставлення оцінок професійним журі, Україна опинилася на останньому місці.

Представник від України на "Євробаченні" Melovin, якого європейці називають "молодим Дракулою", посів на конкурсі 17-е місце. На думку українців, та й це підтверджують голоси європейських глядачів, результат Melovin був незаслужено занижений. Адже, за підсумками виставлення оцінок професійним журі, Україна опинилася на останньому місці. Лише журі двох країн — Азербайджану та Молдови — дали Україні незначні бали, а решта просто зробили вигляд, що не помітили гідного виступу українця.

Однак глядацькі голоси істотно виправили ситуацію, різко піднявши Melovin в "турнірній таблиці" — європейська аудиторія вважала, що наш артист гідний 7-го місця. По 12 балів наш артист отримав від глядачів Польщі, Білорусі, Чехії, 10 балів — від молдавської аудиторії, по 8 балів від росіян, грузинів, азербайджанців та італійців.

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Креативний продюсер entertainment-компанії MOLA group, медіа-менеджер, журналіст, музикант, актор, експерт Національної музичної премії YUNA Денис Путінцев прокоментував підсумки "Євробачення-2018", розповів про очікувані і несподівані результати учасників, особливості конкурсу в цьому році, поділився думкою щодо того, наскільки об'єктивно в Європі оцінили представника України Melovin, а також розповів, чи є у Melovin потенціал стати артистом, здатних вибороти перемогу на "Євробаченні", пише "Главред".

— Наш Melovin приніс Україні 17 місце. Це — об'єктивна оцінка номеру нашого представника? Чим можна пояснити те, що, на думку журі, Україна опинилася на останньому місці? Що могло так не сподобатися професіоналам у виступі або пісні Melovin?

— Коли говорять про "Євробачення", багато говорять і про політику. Спочатку я все це заперечував. Але тепер розумію, що частка політики голосування професійного журі є. Підкреслюю, не в глядацькому голосуванні, а в оцінках професійного журі.

Саме "завдяки" цьому професійному журі ми були на останньому місці. Про це і про всіх "друзів", які нас оточують, варто замислитися всім нам і Україні як державі. Говорячи про "друзів", маю на увазі не людей, а тих, хто впливає на адміністративні, фінансові, шоу-бізнесові сфери (адже голосували люди, які мають відношення до якогось адміністративного розважального сектору в кожній країні).

Ця тенденція, коли за Україну практично не давали голосів, говорить не про те, що Melovin поганий. Навпаки, можу об'єктивно оцінити: він точно був не на останньому місці. Може бути, він був не в десятці, але вже точно — не на останньому місці у фіналі.

Потрібно розуміти, що у нас є ворог — Росія, але і друзів особливих немає. Є багато тих, хто говорить про дружбу, але на ділі вони виявляють свою "дружбу" в таких дрібницях, як конкурс "Євробачення". Це дрібниці, але дуже важливі дрібниці для нашої країни. Оскільки "Євробачення" для України епохально політичний конкурс. (Хоча я особисто не надаю такого великого значення "Євробачення", що надає йому наша країна.)

Ці тенденції повинні нас насторожити. Перш за все, тих людей, які приймають геополітичні і стратегічні рішення в нашій країні. У тому числі щодо шоу-бізнесу та просування музики.

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До Melovin у мене були претензії на Національному відборі, і вони залишилися у фіналі "Євробачення". Хоча потрібно віддати належне: Melovin вичавив з себе все, що міг — в цьому плані він молодець. Претензій до артиста у мене немає, тому що стрибнути вище голови, він не міг. Номер відмінний. Пісня форматна для "Євробачення".

Ми не будемо обговорювати тих, хто брав участь у Нацвідборі, гадати, що було б, якби поїхав хтось інший. "Якби та якби"... Обговорювати такі речі — це риса нашого та інших слов'янських народів. Потрібно обговорювати те, що трапилося, аналізувати те, що сталося, те, що є.

Melovin — сильний учасник, незважаючи на його відносну молодість і недосвідченість. Він показав себе артистом. Може бути, трошки енергетично не дотиснув.

Був використаний правильний менеджерський хід — дати упор на Дракулу. Адже, якщо ви пам'ятаєте, на Національному відборі не було ні слова про вампіризм в номері Melovin. Ця історія стала прогресувати вже в Лісабоні. Він постав, як Дракула. А Дракула, вибачте, не може танцювати хіп-хоп і давати божевільну енергетику. Дракула — холодний. А Melovin за своєю суттю, за своїм характером більше флегма, ніж божевільний холерик. Загалом, це було правильне рішення — піти в сторону "дракулизма". Спрацювало добре.

Я не згоден з думкою професійного журі щодо останнього місця. Категорично не згоден. А з глядацьким голосуванням — згоден. Хотілося, звичайно, щоб Melovin потрапив у десятку, і це реально зробити. Якщо б це професійне журі додало хоч трохи голосів, Україна була б у десятці.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі Євробачення-2018 в ніч на 13 травня в Лісабоні (Португалія) представник від України – співак Melovin – отримав 130 балів, посівши у таблиці 17 місце з 26 можливих.