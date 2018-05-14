Любителька Росії Ані Лорак приїхала до Києва і нарвалася на шквал критики

Користувачі мережі розкритикували Лорак за її приїзд до Києва.

❤️ Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 14 Травень 2018 в 2:16 PDT

Опальна українська співачка Ані Лорак опублікувала фото, зроблене в Києві, чим неабияк розлютила користувачів мережі.

Знімок співачка опублікувала в Instagram. Пост вона залишила без коментарів, тільки позначивши геолокацію.

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Деякі підписники розсердилися, побачивши її на вулицях української столиці, про що повідомили в коментарях.

"Давай додому, рашистка", "Треба ж, які люди, що вона тут забула? Є улюблена Мацква, туди і відправляйся", "Їдь в свою улюблену Росію", "В Київ вона повертається лише в квартиру, а ви так і будете випрошувати у неї концерти, на які плювати вона хотіла, втім, як і на вас", - написали користувачі.

Співачка ці коментарі залишила без уваги.

Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак в Росії номінували на мремию "МузТВ" в категорії "Краща виконавиця".