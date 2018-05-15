Представниця України на Євробаченні оголосила про завершення творчої кар'єри (фото)

Марія Яремчук заявила про завершення кар'єри. Про цю новину вона повідомила "з непідробною радістю".

Українська співачка Марія Яремчук, представниця України на Євробаченні-2014, оголосила про завершення творчої кар'єри.

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Про це артистка повідомила в своєму Instagram. За її словами, найближчим часом вона має намір дати останні концерти і залишити сцену.

"З непідробною радістю повідомляю, що Марія Яремчук доспівує останні концерти і припиняє творчу діяльність...", - написала співачка.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, українські співачки Джамала та Марія Яремчук фігурували в офіційному трейлері Євробачення-2018. Відео опубліковане на офіційному YouTube-каналі конкурсу. У ролику, який фактично є збірником найбільш яскравих моментів шоу в минулому, Марія Яремчук з'являється на 31-й секунді.

Співачка представляла Україну на Євробаченні в 2014 році і з піснею Tick-Tock і посіла тоді 6 місце у фіналі.