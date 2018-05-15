Відомому російському коміку заборонили в’їзд до України (фото)

Артист підтримував російську політику окупації Криму. Його концерт був запланований у Києві на 18 травня.

Служба безпеки України не впустила в країну і заборонила в'їзд терміном на три роки російському коміку Данилу Поперечному у зв’язку з антиукраїнською діяльністю.

Про це речник СБУ Олена Гітлянська повідомила у коментарі УНІАН.

«Поперечному заборонений в'їзд з 12 квітня 2018 року на 3 роки у зв’язку з діяльністю, яка шкодить інтересам України», - заявила вона.

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Своєю чергою громадянський рух "Відсіч" на своїй Facebook-сторінці зазначає, що артист підтримував російську політику окупації Криму. Його концерт був запланований у Києві на 18 травня.

«Завдяки зверненню Громадянського руху "Відсіч" СБУ заборонила в'їзд російському відеоблогеру і стендаперу Данилу Поперечному. Причиною стала антиукраїнська позиція артиста і його заява та підтримка російської політики в Україні, зокрема окупації Криму. Наступні три роки він не зможе потрапити на територію нашої держави», - сказано у повідомленні.