Фото Melovin з Кіркоровим викликало захоплення у росіян

На знімку Кіркоров і Melovin позують на камеру.

У мережі з'явилося фото українського співака Melovin й російського артиста, продюсера молдавського гурту DoReDos, який виступив на Євробаченні-2018, Філіпа Кіркорова.

Знімок опублікований в Instagram rr_photo, на ньому Кіркоров обіймає Melovin за плече, обидва позують на камеру.

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У коментарях до фото російські користувачі Instagram розхвалили виступ українського артиста, і зазначили, що йому незаслужено дали 17 місце з 26.

"Меловін розумничка! Такий номер... Така пісня... Така харизма", "Меловін молодець! Номер розкішний", "Молодець, Меловін. Нова яскрава зірка народилася!", - пишуть юзери в коментарях.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, український представник на Євробаченні-2018 Melovin посів 17 місце. За результатами голосування він набрав 130 балів.