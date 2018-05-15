Як потрібно лізти в "котел" під назвою "Євробачення": засмучений провалом Росії актор дав кілька "порад"

14:12, 15 травня 2018
Суспільство
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Співаків розкритикував Євробачення / Газета.ру

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У себе в Instagram Пєвцов опублікував об'ємний пост, який, судячи з усього, пізніше відредагував: зараз у ньому немає нападок на конкретних виконавців, зате є претензії до оргкомітету.

Він зазначив, що на будь-якому міжнародному конкурсі важливий не тільки результат, але і місце проведення, склад учасників, і навіть хто-як-де стоїть на загальній фотографії». «Тут йде неабияка боротьба за просування не тільки політичних інтересів, але і, в тому числі, своїх моральних, етичних і навіть естетичних норм», — констатує Пєвцов. Він висловив жаль, що вже не перший десяток років великий спорт, великий кінематограф і шоу-бізнес не вільні від політики.

«І якщо вже ми, Росія, вирішили навіщо знову лізти в цей міжнародний «музичний котел», давайте будемо уважніше, продуманіше, більш стратегічно ставитися до участі нашої країни і в цих політико-музичних іграх, типу «Євробачення», де можна все, але давно вже майже немає життя», — завершив свою промову Спєваков.

Цього року на «Євробаченні» перемогла ізраїльтянка Нетта Барзілай. Росіянка Юлія Самойлова не змогла пройти у фінал конкурсу і відправилася додому після півфіналу.

Як повідомляв УНІАН, співачка Юлія Самойлова, яка в другому півфіналі виконала пісню I Will not Break. У соцмережах вважають, що Самойлова не пройшла тому, що виступила не дуже добре. УНІАН зібрав реакцію соцмереж на виступ Самойлової на Євробаченні.

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