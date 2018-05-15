Гаряча прихильниця принца Гаррі спробує зірвати його весілля (відео)

Австралійка, яка давно закохана в принца, розповіла журналістам, що буде чекати його під Віндзорським замком в білій сукні на випадок, якщо Гаррі не вирішить одружитися на своїй обраниці.

Молода австралійка сподівається, що принц Гаррі передумає пов'язувати своє життя з актрисою і вибере її. Дівчина закохана в представника королівської династії з 13 років. Будучи підлітком гаряча прихильниця приїхала з батьками в Лондон на десятиліття смерті принцеси Діани, побачила Гаррі і з тих пір мріє стати його дружиною.

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У 2013 році фанатку зупинили співробітники правоохоронних органів після того, як вона намагалася переплисти на човні Сіднейську гавань в надії побачити свого кумира. Після співпала можливість поговорити з принцом Вільямом і пояснити йому наскільки сильні почуття вона відчуває до його брата.

У 2015 році принц Гаррі приїжджав в Сідней. Пристрасній шанувальниці вдалося побачити свого кумира. Претендент на престол Британії підставив фанатці щоку, але вона повернула його до себе і поцілувала в губи.