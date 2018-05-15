"Ніякого відпочинку": Melovin почав роботу над новим альбомом

2 червня артист дасть концерт у Києві, після якого виступить ще в 4 містах України.

Український співак Melovin (справжнє ім'я - Костянтин Бочаров), який 8-12 травня представляв Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2018" в столиці Португалії Лісабоні, заявив, що не хоче відпочивати після участі в конкурсі й уже почав роботу над новим альбомом.

Про це артист повідомив на прес-конференції в УНІАН.

«Зараз ми починаємо роботу над наступним альбомом, хочеться зробити його максимально не схожим на те, що робив раніше. Ніякого відпочинку після «Євробачення» не було, я прилетів і відразу пішов до студії. Вчора я вже працював над новою піснею. Треба швидше працювати і робити все далі», - сказав співак.

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«Починаємо в Києві, концерт 2 червня. Буде дуже красиве шоу, буде все красиво і яскраво, втім, як я завжди люблю робити», - сказав він і відзначив, що після Києва заплановані концерти у Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі.

З приводу концертів за межами країни артист відзначив, що «дуже хочеться тур у Європі, й ми зараз працюємо над цим».

Говорячи про враження від «Євробачення», Melovin сказав: «Це було все круто. У будь-якому разі, це був перший вихід на велику арену, коли величезний зал, дуже багато людей підспівують твоїй пісні. За організацією теж було все дуже круто - підготовка, таймінг, все чітко за часом, і це навіть якоюсь мірою загартувало мене».

Артист подякував своїй команді, друзям, батькам, фанам, українським глядачам за потужну підтримку під час конкурсу.

Читайте такожMelovin посів 17 місце на Євробаченні-2018 (відео)На прохання сказати про своє ставлення до оцінок професійного журі Melovin сказав, що його не сильно зараз це хвилює.

«Я завжди ставлю на першу позицію голоси глядачів, тому що артист, по суті, працює для них», - зазначив він.

«Я задоволений всім. Головне для мене - це оцінка глядача, а вона була висока, і це показник того, що я все роблю правильно», - сказав співак.

За словами артиста, він отримав від конкурсу новий досвід і заряд натхнення.

«Стосовно переможниці Нетти Барзілай з Ізраїлю: я під її пісню завжди танцював, і у фіналі, коли вона співала вже як переможниця, ми теж танцювали і відривалися. Мені подобається ця пісня», - сказав він.

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«Ми вважаємо, що за Melovin`а соромно не було. Він виступив добре, заспівав чисто, виглядав відмінно. І кількість переглядів на каналі YouTube за одну добу – більш як 2,5 мільйони він отримав від міжнародної публіки - це добрий результат, це його результат. А то, що вистачає злих людей - вони завжди будуть. І в цьому плані для мене важливо, коли наш артист повертається, - з яким би місцем він не повертався - ми маємо розуміти, що це представник нашої країни. І повторю, мені не було за нього соромно, мені було круто, він був чудовий», - сказала Франчук.