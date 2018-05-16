"Кожен вихід на сцену - це як маленька смерть": співачка Яремчук розповіла, чому йде зі сцени

09:49, 16 травня 2018
Суспільство
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Співачка представляла Україну на Євробаченні в 2014 році / instagram.com/m_yaremchuk

Українська співачка Марія Яремчук заявила, що завершує свою творчу кар’єру. За словами Яремчук, вона залишила сцену, оскільки відчуває панічний страх перед нею.

Про це вона розповіла в інтерв’ю ZIK, передає ТСН. "Я зверталася до допомоги різних психоаналітиків і ніхто мені не міг нічого сказати! Звичайно, я психологічно здорова людина, але мені було складно виходити на сцену! У мене починалися панічні атаки. Я не соромлюся про це говорити! Були випадки, коли я не виходила на сцену, хоча для мене це взагалі незрозуміло, адже я завжди рвалася туди! Для мене кожен вихід на сцену - це як маленька смерть, як Голгофа! Німіє тіло, хочеться бігти", - зізналася Марія.

Артистка поділилася, було й таке, коли команда співачки просто випирала її на сцену силоміць.

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Наразі, зізналася Марія, вона планує взяти паузу у творчій діяльності. Можливо згодом співачка повернеться на сцену, однак вже під іншим ім’ям.

"Розуміючи тепер саму себе, я не бачу сенсу співати ту музику, яку співала, носити те ім'я, яке я носила і той багаж також! Це, напевно, складно - залишати напрацювання, якщо вони є, як би хтось до них не ставився! Все, що вже є, - це багато, і сказати цьому: "Бувай!" Важкувато. Я боялась. Я цілий рік приймала рішення! Воно не є імпульсивним! Це не емоція! Це свідоме рішення! "- наголосила Яремчук. 

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Марія Яремчук, представниця України на Євробаченні-2014, оголосила про завершення творчої кар'єри.

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Теги: #Євробачення#співачка