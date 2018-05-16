"Кожен вихід на сцену - це як маленька смерть": співачка Яремчук розповіла, чому йде зі сцени

Яремчук планує взяти паузу у творчій діяльності. Можливо згодом співачка повернеться на сцену, однак вже під іншим ім’ям.

Українська співачка Марія Яремчук заявила, що завершує свою творчу кар’єру. За словами Яремчук, вона залишила сцену, оскільки відчуває панічний страх перед нею.

Про це вона розповіла в інтерв’ю ZIK, передає ТСН. "Я зверталася до допомоги різних психоаналітиків і ніхто мені не міг нічого сказати! Звичайно, я психологічно здорова людина, але мені було складно виходити на сцену! У мене починалися панічні атаки. Я не соромлюся про це говорити! Були випадки, коли я не виходила на сцену, хоча для мене це взагалі незрозуміло, адже я завжди рвалася туди! Для мене кожен вихід на сцену - це як маленька смерть, як Голгофа! Німіє тіло, хочеться бігти", - зізналася Марія.

Артистка поділилася, було й таке, коли команда співачки просто випирала її на сцену силоміць.

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Наразі, зізналася Марія, вона планує взяти паузу у творчій діяльності. Можливо згодом співачка повернеться на сцену, однак вже під іншим ім’ям.

"Розуміючи тепер саму себе, я не бачу сенсу співати ту музику, яку співала, носити те ім'я, яке я носила і той багаж також! Це, напевно, складно - залишати напрацювання, якщо вони є, як би хтось до них не ставився! Все, що вже є, - це багато, і сказати цьому: "Бувай!" Важкувато. Я боялась. Я цілий рік приймала рішення! Воно не є імпульсивним! Це не емоція! Це свідоме рішення! "- наголосила Яремчук.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Марія Яремчук, представниця України на Євробаченні-2014, оголосила про завершення творчої кар'єри.