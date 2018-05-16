Російські зірки "засвітилися" на відкритті Кримського мосту (фото)

15 травня в анексованому Росією Криму окупанти провели офіційну церемонію відкриття Керченського мосту.

15 травня під час відкриття мосту через Керченську протоку були помічені багато російських зірок.

Серед них - Діма Білан, Григорій Лепс, Олена Максимова і Пелагея. Вони виступили на святковому концерті, ведучою якого стала Марина Кім, передає Woman.ru.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня.

Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.