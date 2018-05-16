Російські зірки "засвітилися" на відкритті Кримського мосту (фото)
11:26, 16 травня 2018Суспільство
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15 травня в анексованому Росією Криму окупанти провели офіційну церемонію відкриття Керченського мосту.
Білан теж був помічений серед російських зірок на Керченському мосту / фото women.ru
15 травня під час відкриття мосту через Керченську протоку були помічені багато російських зірок.
Серед них - Діма Білан, Григорій Лепс, Олена Максимова і Пелагея. Вони виступили на святковому концерті, ведучою якого стала Марина Кім, передає Woman.ru.
фото women.ru
фото women.ru
Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня.
Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.
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