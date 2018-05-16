Світлана Лобода прокоментувала чутки про свої другі пологи

Світлана Лобода все ще вагітна.

чутки про мене поки занадто перебільшені❤️🤷♀️ Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 16 Травень 2018 в 8:00 PDT

Світлана Лобода прокоментувала чутки про те, що стала мамою вдруге. Артистка все ще вагітна.

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У своєму Instagram Світлана опублікувала вагітний фото, а в підписі повідомила, що вітати її поки що рано.

"Чутки про мене поки занадто перебільшені", - написала вона.

Зазначимо, що шанувальники 35-річної співачки Світлани Лободи були впевнені, що артистка ось вже кілька днів як народила, однак приховує малюка. Припущення були викликані знімками, викладеними артисткою на своїй сторінці в Instagram.

Вся справа в тому, що фото зроблені так, що на них не помітний вагітний животик артистки. Фолловери відразу ж припустили, що співачка народила.

Як повідомляв УНІАН, донька Світлани Лободи випадково розсекретила стать її майбутньої дитини. 7-річна Єва проговорилася, що незабаром у неї з'явиться сестра.