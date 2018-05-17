Ані Лорак розкритикували в Instagram: назвали "старою качкою" і порадили більше відпочивати (фото)

Шанувальники відзначають, що селфі Ані Лорак схоже на традиційні знімки Тіни Кароль, а інші радять співачці змінити образ.

Ані Лорак опублікувала знімок в Instagram, який в пух і прах розкритикували шанувальники.

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І начебто нічого не зазвичай на фото немає - тільки Ані Лорак, яка сидить в автомобілі. Але фолловери артистки знайшли купу вад.

«Як стара качка», «Вам потрібно більше відпочивати і бути на природі», «З ботоксом переборщила! На алкашку стала схожа!»,- пишуть в мережі. Однак, знайшлися і менш критичні коментарі користувачів.

Шанувальники відзначають, що селфі Ані Лорак скидається на традиційні знімки Тіни Кароль, а інші радять співачці змінити спосіб:

«Ви красуня слів немає просто, але колір волосся такий нудний. Поміняйте образ, хочеться змін», - відзначають в мережі.

Звичайно ж, сама співачка навряд чи прислухається до думки фанатів. Адже в її команді є і стиліст, візажист, які завжди допоможуть артистці радою.