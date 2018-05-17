Скромно і без ажіотажу: експерти розповіли, як відзначилося Євробачення-2018 в Лісабоні

У Португалії до самого конкурсу поставилися спокійно. Не було великого ажіотажу навколо Євробачення, як це часто відбувається в інших країнах. І ті, хто зовсім не цікавиться Євробаченням, могли й не помітити, що в місті воно проходить.

Днями у столиці Португалії Лісабоні завершилося масштабне подія - Євробачення 2018. За перемогу у конкурсі боролися 26 країн: учасники "Великої п'ятірки" (Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія) – країни-засновники та основні спонсори пісенного конкурсу, а також представник Португалії як країни-переможця минулого року і 20 кращих півфіналістів. Переможцем стала ізраїльська співачка Нетта, і в наступному 2019 році Євробачення пройде в Єрусалимі.

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"За моїми спостереженнями, в Португалії до самого конкурсу поставилися спокійно. Не було великого ажіотажу навколо Євробачення, як це часто відбувається в інших країнах. І ті, хто зовсім не цікавиться Євробаченням, могли й не помітити, що в місті воно проходить. Лісабон не був повсюдно прикрашений прапорами або логотипами: було буквально кілька великих брендованих кубів на центральних площах, прапори на шляху до арені Євробачення і все", - зазначає Яна Прядко.

Ще однією особливістю сцени цьогорічного конкурсу було те, що ставка була зроблена на світло, а не на екрани. Хоча було і багато спецефектів, були феєрверки. Але Португалія з точки зору організації була досить скромною, згадує концертний директор.

"Багато артисти, журналісти, глави делегацій, які з року в рік їздять на Євробачення, здивувалися, що під час церемонії відкриття не було жодних розважальних програм. Зазвичай кожна країна-переможець намагається показати якийсь свій колорит, якимось чином себе уявити. В Україні минулого року виступили Naoni Orchestra: вони грали українські хіти і всесвітньо відомі пісні. А у випадку з Португалією на церемонії відкриття була тільки червона доріжка (її в цього року вирішили зробити синьою). Після цього було шампанське і маленькі частування для команд, невелике вітальне слово, і все", - зазначає вона.

Цікаво, що цього разу на Євробаченні у півфіналах не виступали португальські артисти. Не було ніяких спеціальних номерів, які зазвичай намагаються підготувати ті країни, які приймають у себе конкурс. "Португальська колорит був представлений на відкритті фіналу - традиційними піснями Фаду (це особливий стиль пісень у Португалії). Також співав Сальвадор Собрал, традиційно, переможець минулорічного Євробачення. Він виступав з двома піснями", - згадує Яна.