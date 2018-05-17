Українська зірка Playboy заінтригувала світлинами з екзотичними чоловіками (фото)

Шанувальники Астаф'євої у коментарях запитують, чи ці фото зі зйомок нового кліпу.

Українська секс-бомба, співачка й модель Дар'я Астаф'єва опублікувала нову порцію фото, які заінтригували її дописників.

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Так, на опублікованих в Instagram світлинах вона позує поруч з двома темношкірими чоловіками. У коментарях припускають, що Астаф'єва готує новий кліп.

Раніше українська співачка і модель Даша Астаф'єва виклала в мережу нову порцію відвертих фотографій. На одному з фото співачка оголилася повністю.

Вона продемонструвала ідеальну фігуру. Знімки набрали тисячі "лайків" та безліч коментарів: "Так красиво - шедевр!", "Яке гарне фото", "Яка витончена ніжність".