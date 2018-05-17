Танцювала і виглядала приголомшливо: Алла Пугачова дала перший концерт за 10 років (фото, відео)

Останній сольний концерт Пугачової відбувся трохи менше десяти років тому — про свою готовність залишити сцену тоді оголосила сама Примадонна. Пояснюючи причини такого рішення, Алла Борисівна наголосила, що пов'язане воно зі здоров'ям, а також із змінами в голосі, викликаними операціями.

Російська співачка Алла Пугачова дала перший сольний концерт за майже десять років. Виступ відбувся в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє "Газета.ру".

За словами глядачів, Пугачова виконувала свої композиції наживо і виглядала приголомшливо.

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Зал спочатку досить спокійно реагував на пісні Алли Борисівни, однак вже ближче до екватора концерту став щосили підспівувати кумиру. Сама артистка активно спілкувалася зі слухачами, розповівши серед іншого, що в її репертуарі з'явилися нові композиції.

В ході концерту Пугачова виконала десять пісень, і упор тут, природно, робився на перевірених десятиліттями хітах — «Любовь, похожая на сон», «Миллион алых роз», «Свеча горела на столе» та інших.

Під час виконання «Пригласите даму танцевать» Примадонна, відповідаючи тексту пісні, закликала глядачів до танцю, і деякі з них відгукнулися на пропозицію.

Крім того, вона, здається, анонсувала (хоч і побіжно) свій ювілейний концерт — у наступному квітні зірці радянської виповниться 70 років.

Зізнаючись глядачам, що «ці пісні» вона виконує рідко через існування нової програми, співачка сказала, що «спробує щось заспівати на 70 років».

«А що, бабусю ніхто вже не образить — будуть усі сидіти і аплодувати», — пожартувала співачка, після чого заявила, що слухачі її люблять, так як і вона любить їх.

«Я все життя поклала на ці пісні, на вас, — пояснила артистка. — Я зараз живу по-іншому. Це таке щастя — я іншого життя і не знала».

Як зазначається, останній сольний концерт Пугачової відбувся трохи менше десяти років тому — про про свою готовність залишити сцену тоді оголосила сама Примадонна, шокувавши шанувальників заявою про припинення великої концертної та гастрольної діяльності. Пояснюючи причини такого рішення, Алла Борисівна наголосила, що пов'язане воно зі здоров'ям, а також із змінами в голосі, викликаними операціями.

Звичайно ж, повністю виступати співачка не припинила, продовжуючи періодично радувати фанатів одне-двома композиціями на різних заходах, проте повноцінних концертів Примадонна не давала дійсно давно.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня у соціальній мережі Twitter з'явилося повідомлення про смерть Примадонни, яка містила посилання на сайт з подробицями. Ця новина виявилася фейкової.