Даша Астаф'єва з бойфрендом: зірка поділилася зворушливим знімком з особистого архіву (фото)

До речі, не пройшло і доби, як фотографія Даші з Артемом зібрала майже 9 тисяч лайків.

Даша Астаф'єва показала свіжі фотки, на одній з яких вона зображена разом зі своїм коханим Артемом.

Співачка не залишила жодних коментарів під фото, а тільки вказала фотографа, але зате її фолловери бурхливо прокоментували знімок з коханим чоловіком Дар'ї.

Шанувальники написали багато відгуків: "як ніби кадр з хорошого фільму...шедевр!", "Дуже красиво!", "Даша, Ви досконала красуня!", "Красивий і глибокий погляд,важко відірватися!".

До речі, не пройшло і доби, як фотографія Даші з Артемом зібрала майже 9 тисяч лайків.

Як повідомлялося, улюбленого української співачки Даші Астаф'євої Артема Кіма підозрюють у розкраданні 27 млн грн НАЕК «Енергоатом».