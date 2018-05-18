Даша Астаф'єва з бойфрендом: зірка поділилася зворушливим знімком з особистого архіву (фото)
10:30, 18 травня 2018Суспільство
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До речі, не пройшло і доби, як фотографія Даші з Артемом зібрала майже 9 тисяч лайків.
Астаф'єва поділилася особистим фото в Instagram / скріншот
Даша Астаф'єва показала свіжі фотки, на одній з яких вона зображена разом зі своїм коханим Артемом.
Співачка не залишила жодних коментарів під фото, а тільки вказала фотографа, але зате її фолловери бурхливо прокоментували знімок з коханим чоловіком Дар'ї.
Шанувальники написали багато відгуків: "як ніби кадр з хорошого фільму...шедевр!", "Дуже красиво!", "Даша, Ви досконала красуня!", "Красивий і глибокий погляд,важко відірватися!".
До речі, не пройшло і доби, як фотографія Даші з Артемом зібрала майже 9 тисяч лайків.
Як повідомлялося, улюбленого української співачки Даші Астаф'євої Артема Кіма підозрюють у розкраданні 27 млн грн НАЕК «Енергоатом».
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