Даша Астаф'єва з бойфрендом: зірка поділилася зворушливим знімком з особистого архіву (фото)

10:30, 18 травня 2018
Суспільство
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Астаф'єва поділилася особистим фото в Instagram / скріншот

Співачка не залишила жодних коментарів під фото, а тільки вказала фотографа, але зате її фолловери бурхливо прокоментували знімок з коханим чоловіком Дар'ї.

Шанувальники написали багато відгуків: "як ніби кадр з хорошого фільму...шедевр!", "Дуже красиво!", "Даша, Ви досконала красуня!", "Красивий і глибокий погляд,важко відірватися!".

До речі, не пройшло і доби, як фотографія Даші з Артемом зібрала майже 9 тисяч лайків.

Як повідомлялося, улюбленого української співачки Даші Астаф'євої Артема Кіма підозрюють у розкраданні 27 млн грн НАЕК «Енергоатом».

By @kate_kondratieva

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Теги: #Даша Астаф'єва