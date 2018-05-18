Популярна українська співачка оголосила про свою вагітність (фото)

Світлана Тарабарова розповіла, що не планує робити творчу паузу у зв'язку з вагітністю – вона активно гастролює і працює над новим матеріалом.

Українська співачка Світлана Тарабарова вагітна первістком.

Про це артистка повідомила в своєму Instagram, опублікувавши фото з кругленьким животиком.

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«Неможливо передати, що я зараз відчуваю. У мені б'ється нове життя, маленький всесвіт! У мене піднесений настрій і я натхненна – пишу майже кожен день! Точно знаю, що у моєї дитини велике, чуйне та добре серце, тому що новий альбом ми пишемо разом...», – написала Тарабарова.

Зараз Світлана Тарабарова перебуває на 6-му місяці вагітності. В інтерв'ю виданню Viva вона розповіла, що не планує робити творчу паузу у зв'язку з вагітністю – вона активно гастролює і працює над новим матеріалом.

Як повідомляв УНІАН, Світлана Лобода прокоментувала чутки про те, що стала мамою вдруге. Артистка все ще вагітна.