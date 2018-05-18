Помолоділа Софія Ротару показала фото з сином

Зірка сфотографувалася разом із своїм сином — музичним продюсером Русланом Євдокименко.

Вічно молода українська співачка Софія Ротару поділилася з шанувальниками свіжим фото. Зірка сфотографувалася разом зі своїм сином — музичним продюсером Русланом Євдокименко.

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Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"І знову в дорогу...", - підписала знімок артистка.

Шанувальники в коментарях похвалили зовнішність артистки і висловили свою любов до її творчості.

Як повідомляв УНІАН, концертний директор Ротару розповів, скільки їй платять за виступи перед російськими олігархами. У Росії Софії Ротару платять 30 тисяч євро за три пісні.