Помолоділа Софія Ротару показала фото з сином
18:58, 18 травня 2018Суспільство
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Зірка сфотографувалася разом із своїм сином — музичним продюсером Русланом Євдокименко.
Шанувальники в коментарях похвалили зовнішність артистки / Instagram Софія Ротару
Вічно молода українська співачка Софія Ротару поділилася з шанувальниками свіжим фото. Зірка сфотографувалася разом зі своїм сином — музичним продюсером Русланом Євдокименко.
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Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"І знову в дорогу...", - підписала знімок артистка.
Шанувальники в коментарях похвалили зовнішність артистки і висловили свою любов до її творчості.
Як повідомляв УНІАН, концертний директор Ротару розповів, скільки їй платять за виступи перед російськими олігархами. У Росії Софії Ротару платять 30 тисяч євро за три пісні.
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