"Впав, зламав ребра": з'явилися подробиці госпіталізації улюбленого співака Путіна

Прес-секретар Лепса раніше розповіла, що здоров'ю співака нічого не загрожує. За її словами, артист знаходиться на обстеженні.

Російський актор і шоумен Дмитро Нагієв розповів про стан Григорія Лепса, госпіталізованого з переломом ребер.

Про це повідомляють "РИА Новости".

Нагієв розповів, що спочатку Лепс не відповідав на дзвінки, а потім передзвонив сам.

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"Він упав, зламав ребра. Зараз, загалом, розмовляє, все нормально", — сказав Нагієв.

За його словами, під час телефонної розмови Лепс пожартував, що у нього нарешті з'явився вільний час, щоб полежати, подумати". Нагієв підкреслив, що не знає причину падіння артиста.

"Живий, розмовляє і навіть жартує", — зазначив він.

Прес-секретар Лепса раніше розповіла, що здоров'ю співака нічого не загрожує. За її словами, артист знаходиться на обстеженні.

Як повідомляв УНІАН, російський співак Григорій Лепс був госпіталізований в лікарню з переломом ребер.