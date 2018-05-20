Вбивство по-голівудськи: журналісти оприлюднили нові деталі страшної історії смерті українки в США (відео)

Гучне вбивство киянки Яни Касьян у Голівуді сколихнуло весь світ. Журналісти розказали подробиці страшної історії української моделі.

Романтичний Спейсі, впійманий на педофілії – розбещував діточок. Того самого м’язистого Сталоне звинуватили у груповому згвалтуванні неповнолітньої. Гучний скандал із продюсером Харві Ванштейном, якого звинуватили у сексуальних домаганнях відомих зірок.

Пагорби Голівуду більше нагадують Содом і Гоморру, ніж пристанище здібних та успішних.

Але ці успішні та багаті не обійшлися і без України. Про це дивіться у сюжеті «Українських сенсацій».

Романтична і кримінальна історія, заснована на реальних подіях. 30-літня киянка, модель Яна Касьян просто шукала кохання, а він – канадець Блейк Лейбл, син мільйонера, особливо жорстокий убивця.

Українку Яну знайдуть мертвою зі слідами укусів у квартирі свого цивільного чоловіка.

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Це вбивство уже увійшло в історію, як одне з найжорстокіших 21-го століття. Але так багато світ ще не знає і навіть не чув. Нові деталі вбивства змусять похитнутися незворушну американську Феміду.

Як голівудський сценарист утілив у життя найстрашніший сюжет свого ж коміксу? Чому в тілі жертви не виявили жодної каплі крові? Рідна мати убитої Яни Касьян розповість, як та чому вона безпорадно спостерігала і чула останній стогін доньки, кого та чому вона благала про допомогу і за що вона ненавидить каліфорнійських копів. А також, коли ж вийде американський різник на свободу і чи може продовжити полювання на власну доньку уже в Україні.

Щоб приховати від дівчинки жахливу історі смерті її матері, у цій родині уже вирішили ніколи не промовляти ім’я її батька. А Блейк тим часом, сидячи за гратами, всіляко заперечує причетність до коміксів і до вбивства матері своєї дитини.