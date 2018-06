У джинсах на рейках: Пугачова розплакалася після безкоштовних зйомок

🔥🔥🔥ДРУЗІ🔥🔥🔥 СЬОГОДНІ ВВЕЧЕРІ ДИВИМОСЯ..о 19.00 по Москві, НТВ, програма «Центральне Телебачення», сюжет про зйомки мого нового кліпу з участю Алли Борисівни, у другій половині програми, ближче до кінця. Я вчора дав інтерв'ю, начебто говорив все добре і весело, не знаю як наріжуть, але це НТВ, вони без говнеца не можуть, так що якщо я буду урод і буду нести повну Уйню, выж мене знаєте..🤣🤣🤣🔥🔥🔥✌️✌️✌️ #alisher #alishermusic #alisherstyle #alla #pugacheva #stvictorpro #showbiz #пугачова #аллапугачева #хитяо #кліп #москва #алішер #love #followme

A post shared by ALISHER (@alishermusic) on May 19, 2018 at 9:02am PDT