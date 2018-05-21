У джинсах на рейках: Пугачова розплакалася після безкоштовних зйомок
🔥🔥🔥ДРУЗІ🔥🔥🔥 СЬОГОДНІ ВВЕЧЕРІ ДИВИМОСЯ..о 19.00 по Москві, НТВ, програма «Центральне Телебачення», сюжет про зйомки мого нового кліпу з участю Алли Борисівни, у другій половині програми, ближче до кінця. Я вчора дав інтерв'ю, начебто говорив все добре і весело, не знаю як наріжуть, але це НТВ, вони без говнеца не можуть, так що якщо я буду урод і буду нести повну Уйню, выж мене знаєте..🤣🤣🤣🔥🔥🔥✌️✌️✌️ #alisher #alishermusic #alisherstyle #alla #pugacheva #stvictorpro #showbiz #пугачова #аллапугачева #хитяо #кліп #москва #алішер #love #followme
Алла Пугачова взяла участь у зйомках нового кліпу свого стиліста Алішера в якості запрошеної актриси. Співачка погодилася знятися через дружбу і не вимагала гонорару, пишуть росЗМІ.
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По закінченні кліпу співачка все ж не змогла стримати емоцій. Алла Борисівна розплакалася в обіймах свого стиліста Алішера.
Також очевидці розповіли, що Алішер довів Пугачову до сліз — розчулена співачка не змогла стримати емоцій, обіймаючи свого стиліста.
Роль співачці дісталася не сама завидна, вона з'явилася в кадрі в масовці.
Колеги по знімальному майданчику розповіли, що зірка була одягнена самим непримітним чином, джинси, футболку і довгий плащ. Доповнювала образ молодіжна бейсболка.