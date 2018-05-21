У джинсах на рейках: Пугачова розплакалася після безкоштовних зйомок

Колеги по знімальному майданчику розповіли, що зірка була одягнена самим непримітним чином, джинси, футболку і довгий плащ.

Алла Пугачова взяла участь у зйомках нового кліпу свого стиліста Алішера в якості запрошеної актриси. Співачка погодилася знятися через дружбу і не вимагала гонорару, пишуть росЗМІ.

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По закінченні кліпу співачка все ж не змогла стримати емоцій. Алла Борисівна розплакалася в обіймах свого стиліста Алішера.

Також очевидці розповіли, що Алішер довів Пугачову до сліз — розчулена співачка не змогла стримати емоцій, обіймаючи свого стиліста.

Роль співачці дісталася не сама завидна, вона з'явилася в кадрі в масовці.

Колеги по знімальному майданчику розповіли, що зірка була одягнена самим непримітним чином, джинси, футболку і довгий плащ. Доповнювала образ молодіжна бейсболка.