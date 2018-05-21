Незручна правда: Кремль піддав цензурі згадки про перемогу в Каннах фільму "Донбас"

Згадка Лозниці і фільму "Донбас" вирізав редактор газети без його відома.

"Російська газета", офіційне видання уряду РФ, видалила із замітки про призи Каннського кінофестивалю згадку про перемогу українського режисера Сергія Лозниці з фільмом "Донбас". Про це написав у Facebook російський кінематографіст Олексій Медведєв.

"Ситуація мені здається абсолютно неприпустимою. І принципово інший, у порівнянні з тими цензурними обмеженнями, які вводилися до цього", - пише Медведєв.

Валерій Кичін, автор замітки, Facebook стверджує, що згадка Лозниці і фільму "Донбас" вирізав редактор газети без його відома. "Сергію Лознице приношу свої вибачення за те, що сталося, але до чого я не маю стосунку. Втім, він, сподіваюсь, чудово розуміє – він про це зробив фільм", - підсумував Кичін.

Нагадаємо, фільм "Донбас" українця Сергія Лозниці отримав премію за кращу режисуру на Каннському фестивалі. Стрічка взяла нагороду у конкурсній програмі "Особливий погляд", яка представляє і просуває "нетипові" для основного фестивального конкурсу фільми. Після показу Бенісіо дель Торо стоячи аплодував стрічці. Він є головою журі програми конкурсу "Особливий погляд".