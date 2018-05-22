Українську зірку застали за поцілунками з російським співаком (відео)

Регіна Тодоренко крутить роман зі співаком Владом Топаловим.

Співачка та ведуча Регіна Тодоренко зустрічається з російським співаком, екс-учасником дуету Smash Владом Топаловим.

Instagram-канал Super поділився відео, на якому Регіна ніжно цілує співака. Регіну та її коханого зняли разом в одному з фаст-фудів.

Сама пара ніяк свої стосунки не коментує та воліє не виносити їх на показ.

Раніше повідомлялося, що Бред Пітт крутить роман з ізраїльською художницею вже півроку.