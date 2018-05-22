Українську зірку застали за поцілунками з російським співаком (відео)
Співачка та ведуча Регіна Тодоренко зустрічається з російським співаком, екс-учасником дуету Smash Владом Топаловим.
Instagram-канал Super поділився відео, на якому Регіна ніжно цілує співака. Регіну та її коханого зняли разом в одному з фаст-фудів.
Сама пара ніяк свої стосунки не коментує та воліє не виносити їх на показ.
Все давно догадывались, в кого так сильно влюблена Регина Тодоренко @reginatodorenko. А теперь официально: звезда "Орла и решки" встречается с Владом Топаловым @vladtopalovofficial. Наш гражданский журналист засек парочку в Макдаке и снял очень милое видео А подробнее читайте на нашем новом сайте. Там также подробно написано, как стать нашим гражданским журналистом, присылать нам видео/фото и получать за это деньги. Как считаете, Регина и Влад подходят друг другу?
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