Українську зірку застали за поцілунками з російським співаком (відео)

10:46, 22 травня 2018
Суспільство
5722 0
Сама пара ніяк свої стосунки не коментує / фото instagram.com/reginatodorenko

Instagram-канал Super поділився відео, на якому Регіна ніжно цілує співака. Регіну та її коханого зняли разом в одному з фаст-фудів.

Сама пара ніяк свої стосунки не коментує та воліє не виносити їх на показ.

Раніше повідомлялося, що Бред Пітт крутить роман з ізраїльською художницею вже півроку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#Україна#співак#ведуча