Лобода засвітила груди і кругленький живіт (фото)

Світлана Лобода, яка чекає на другу дитину, опублікувала в соцмережах фото, на якому демонструє живіт.

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На фото співачка засвітила груди, що дало привід фанам помилуватися, а деяким - навіть запропонувати руку і серце.

Як повідомлялося раніше, прихильники Лободи запідозрили, що вона вже народила, але приховує цей факт. Деякі навіть писали, що народилася дівчинка, яку назвали Вікторією.

Зазначимо, що Лобода все ще приховує, хто батько її дитини другого. Однак росСМИ стверджують, що співачка вагітна від Тілля Ліндеманна.