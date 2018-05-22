Даша Астаф'єва кардинально змінила імідж і зібралася до Росії (фото, відео)

Кілька фото українська зірка в образі звабливої білявки виставила в Instagram.

Даша Астаф'єва кардинально змінила імідж. З брюнетки знаменитість перетворився в не менш привабливу блондинку. У такому образі Даша з'явилася на сцені концерту "Ліга зірок".

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Кілька знімків в оновленому іміджі модель і співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники оцінили зміни в зовнішності Даші, залишивши безліч компліментів в коментарях до знімків.

Астаф'єва опублікувала у соцмережі анонс свого концерту в одному з клубів у Санкт-Петербурзі. У своєму відео співачка пообіцяла гостям, що буде "дуже жарко".