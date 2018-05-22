Руслана зібралася з місією на Євробачення: співачка заявила про плани знову представити Україну
Руслана Лижичко в майбутньому хоче знову представити Україну на міжнародному вокальному конкурсі Євробачення.
Однак станеться це, коли прийде "ідеальний час" для просування нової ідеї. Про це Руслана заявила під час чату в "Главреді".
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"Не приховую, що хочу другий раз поїхати на Євробачення і взяти участь в батлі. Коли і за яких обставин - ще не знаю. Повинна відчути ідеальний час для просування тієї ідеї, заради якої я і піду на участь вдруге", - сказала виконавиця.
За словами переможниці Євробачення-2004, вдруге вона візьме участь у конкурсі для популяризації джерел чистої енергії. Саме цю місію вона зараз несе через свої пісні.
"Це буде вже не участь, а місія через музику, за допомогою музики і самого конкурсу. Мені важливо використовувати абсолютно всі сцени для того, щоб перетворювати світ в чисту енергію, робити популярними чисті джерела енергії", - сказала Руслана.
Нагадаємо, раніше Руслана заявляла, що Євробачення-2018 було іншим: політична спрямованість конкурсу відходить у минуле, йому на зміну приходить соціальний вектор.