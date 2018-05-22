Українська співачка переспівала легендарний хіт на честь фіналу Ліги Чемпіонів (відео)
13:49, 22 травня 2018Суспільство
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Пісню «Ти мій» визнали хітом року у 1996-му, однак вона й досі перебуває у щоденній ротації українських радіостанцій.
Співачка Ірина Білик під час шоу на Радіо Максимум переспівала власний хіт 1990-х років «Ти мій» на честь фіналу Ліги Чемпіонів, який пройде вже цієї суботи, 26 травня, у Києві.
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Зазначимо, що пісню «Ти мій» визнали хітом року у вже далекому 1996 році, однак вона й досі перебуває у щоденній ротації українських радіостанцій.
Нагадаємо, спеціально до Міжнародного дня боротьби з гомофобією та трансфобією Ірина Білик представила кліп на пісню «Не ховай очей».
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