Українська співачка, яка втекла до РФ, показала фото у відвертому купальнику і "засвітила" груди
14:25, 22 травня 2018Суспільство
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Аліна Гросу позує в басейні у відвертому чорному купальнику.
Українська співачка Аліна Гросу, яка виїхала кілька років тому будувати кар'єру в Росії поділилася з шанувальниками відвертими фото в купальнику.
Знімки співачка опублікувала у своєму Instagram.
На фото співачка, позуючи в басейні, також "засвітила" груди.
Як повідомляв УНІАН, раніше Аліна Гросу похвалилася премією від російського глянцевого журналу Melon Rich. Гросу перемогла в номінації "Відкриття року". Перемогу їй принесла пісня "Хочу я баса".
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