Українська співачка, яка втекла до РФ, показала фото у відвертому купальнику і "засвітила" груди

Аліна Гросу позує в басейні у відвертому чорному купальнику.

Українська співачка Аліна Гросу, яка виїхала кілька років тому будувати кар'єру в Росії поділилася з шанувальниками відвертими фото в купальнику.

Знімки співачка опублікувала у своєму Instagram.

На фото співачка, позуючи в басейні, також "засвітила" груди.

Як повідомляв УНІАН, раніше Аліна Гросу похвалилася премією від російського глянцевого журналу Melon Rich. Гросу перемогла в номінації "Відкриття року". Перемогу їй принесла пісня "Хочу я баса".