Донька Суркіса "засвітила" у мережі фото із "другом Путіна" та російськими зірками

У доньки Суркіса є фото з голлівудським другом і прихильником Путіна – Стівеном Сігалом.

Донька екс-президента Федерації футболу України Григорія Суркіса Світлана на київських заходах останнім часом з’являється рідко.

Зате, як виявилося, у Москві вона частенько тусить у найвищих колах шоубізу, передає ТаблоID.

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Так, в Instagram Світлани купа фото з різних вечірок російських зірок. Але особливо часто вона бачиться зі співачкою Валерією та дизайнеркою Еммою Салімовою.

Також донька Суркіса товаришує з телеведучим Андрієм Малаховим та навіть має фото з голлівудським другом і прихильником Путіна – Стівеном Сігалом.

Раніше вагітна українська співачка Світлана Лобода потішила своїх шанувальників, опублікувавши нові фото.