Фото з полуничкою: ведуча "Орла і решки" знялася топлес
21:02, 22 травня 2018Суспільство
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Відома українська телеведуча показала знімок, на якому зображена без білизни.
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Українська телеведуча Леся Нікітюк знялася топлес, прикривши груди тарілкою з полуницею.
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Фото відома за програмою "Орел і решка" ведуча розмістила в своєму Instagram.
Нікітюк вела "Орла і решка" разом з Регіною Тодоренко. Раніше – з Андрієм Бедняковим. Також вона була ведучою шоу "Вокруг М".
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, співачка і ведуча "Орла і решки" Регіна Тодоренко зустрічається з російським співаком, екс-учасником дуету Smash Владом Топаловим.
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