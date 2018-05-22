Фото з полуничкою: ведуча "Орла і решки" знялася топлес

21:02, 22 травня 2018
Суспільство
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Допис, поширений Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

Українська телеведуча Леся Нікітюк знялася топлес, прикривши груди тарілкою з полуницею.

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Фото відома за програмою "Орел і решка" ведуча розмістила в своєму Instagram.

Нікітюк вела "Орла і решка" разом з Регіною Тодоренко. Раніше – з Андрієм Бедняковим. Також вона була ведучою шоу "Вокруг М".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, співачка і ведуча "Орла і решки" Регіна Тодоренко зустрічається з російським співаком, екс-учасником дуету Smash Владом Топаловим.

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Теги: #фото#топлес#ведуча