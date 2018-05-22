Фото з полуничкою: ведуча "Орла і решки" знялася топлес

Відома українська телеведуча показала знімок, на якому зображена без білизни.

🍓🍓🍓 Допис, поширений Леся Нікітюк (@lesia_nikituk) 21 Тра 2018 р. о 4:40 PDT

Українська телеведуча Леся Нікітюк знялася топлес, прикривши груди тарілкою з полуницею.

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Фото відома за програмою "Орел і решка" ведуча розмістила в своєму Instagram.

Нікітюк вела "Орла і решка" разом з Регіною Тодоренко. Раніше – з Андрієм Бедняковим. Також вона була ведучою шоу "Вокруг М".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, співачка і ведуча "Орла і решки" Регіна Тодоренко зустрічається з російським співаком, екс-учасником дуету Smash Владом Топаловим.