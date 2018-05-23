Популярний український гурт "Время и Стекло" випустив тізер нового кліпу (відео)

Нова пісня колективу називається "Є, Бой", і фанати вже пророкують їй потрапляння в тренди YouTube.

Soon @vremyaisteklo ... 🔥🔥🔥🔥 Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 23 Май 2018 в 8:59 PDT

Український гурт "Время и Стекло", кліпи якого збирають сотні мільйонів переглядів на YouTube, випустив тізер свого нового відео.

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Запис опублікована на офіційному каналі гурту.

Нова пісня колективу називається "Е, Бій", і фанати вже пророкують їй потрапляння в тренди YouTube. У короткому тизері з'являються незмінні солісти групи Надя Дорофєєва та Позитив.

Нагадаємо, що попередня пісня "Время и Стекло" за кілька годин потрапила в тренди YouTube.