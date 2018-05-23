Популярний український гурт "Время и Стекло" випустив тізер нового кліпу (відео)
20:24, 23 травня 2018Суспільство
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Нова пісня колективу називається "Є, Бой", і фанати вже пророкують їй потрапляння в тренди YouTube.
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Український гурт "Время и Стекло", кліпи якого збирають сотні мільйонів переглядів на YouTube, випустив тізер свого нового відео.
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Запис опублікована на офіційному каналі гурту.
Нова пісня колективу називається "Е, Бій", і фанати вже пророкують їй потрапляння в тренди YouTube. У короткому тизері з'являються незмінні солісти групи Надя Дорофєєва та Позитив.
Нагадаємо, що попередня пісня "Время и Стекло" за кілька годин потрапила в тренди YouTube.
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