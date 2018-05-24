В Києві співачка Dua Lipa влаштувала фотосесію на "Олімпійському" перед виступом на фіналі Ліги чемпіонів (фото)
10:27, 24 травня 2018Суспільство
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Співачка виконає один зі своїх найвідоміших хітів New Rules, тому приїхала трохи раніше до столиці України. Зірка зробила перші фото зі стадіону НСК "Олімпійський".
Ілюстрація / REUTERS
Британська співачка Дуа Ліпа, яка виступить у Києві перед фіналом Ліги чемпіонів, вже прибула до столиці України та влаштувала фотосесію на стадіоні НСК "Олімпійський".
Свої світлини вони виклала на власній сторінці у Instagram. На стадіоні, як відомо, має відбутися вирішальне протистояння найпрестижнішого клубного турніру Європи.
ФОТО: instagram.com/dualipa, shot by @pixielevinson
Співачка виконає один зі своїх найвідоміших хітів New Rules.
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Як відомо, невеликими групами вже почали прибувати перші вболівальники, гості та офіційні делегації Ліги Чемпіонів.
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