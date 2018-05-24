В Києві співачка Dua Lipa влаштувала фотосесію на "Олімпійському" перед виступом на фіналі Ліги чемпіонів (фото)

Співачка виконає один зі своїх найвідоміших хітів New Rules, тому приїхала трохи раніше до столиці України. Зірка зробила перші фото зі стадіону НСК "Олімпійський".

Британська співачка Дуа Ліпа, яка виступить у Києві перед фіналом Ліги чемпіонів, вже прибула до столиці України та влаштувала фотосесію на стадіоні НСК "Олімпійський".

Свої світлини вони виклала на власній сторінці у Instagram. На стадіоні, як відомо, має відбутися вирішальне протистояння найпрестижнішого клубного турніру Європи.

ФОТО: instagram.com/dualipa, shot by @pixielevinson

Співачка виконає один зі своїх найвідоміших хітів New Rules.

Читайте такожУ центрі Києва встановили гігантський кубок Ліги чемпіонів (фоторепортаж)

Як відомо, невеликими групами вже почали прибувати перші вболівальники, гості та офіційні делегації Ліги Чемпіонів.