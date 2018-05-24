Лобода народила другу дитину - ЗМІ
11:42, 24 травня 2018Суспільство
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35-річна співачка Світлана Лобода народила дівчинку в Лос-Анджелесі.
У співачки вже є дочка Євангеліна / фото Світлана Лобода Instagram
35-річна співачка Світлана Лобода вдруге стала мамою - вона народила дівчинку.
Про це повідомляє телеграм-канал SUPER з посиланням на близьких зірки. Лобода народила дочку в Лос-Анджелесі. Пологи пройшли успішно і без ускладнень в одній з кращих клінік. Вага дитини — 3 кг, зріст - 48 см.
У даний момент мама і маля почувають себе чудово.
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Раніше повідомлялося, що батьком майбутнього малюка є світова знаменитість - лідер культової групи Rammstein Тілль Ліндеманн. Однак сама співачка ці чутки не підтверджувала.
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