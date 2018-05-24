Іван Дорн повернувся з Африки: скандальний співак анонсував концерт в Києві, але не сказав про місце його проведення (відео)
12:10, 24 травня 2018Суспільство
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У ролику, опублікованому на офіційному YouTube-каналі Івана Дорна, виконавець разом зі своєю командою йде на пішохідному мосту через Дніпро.
Співак Іван Дорн записав відеозвернення, на якому він запросив всіх бажаючих на концерт 1 червня в Києві.
Музикант додав, що місце проведення виступу він повідомить за дві години до початку заходу.
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У ролику, опублікованому на офіційному YouTube-каналі Івана Дорна, виконавець разом зі своєю командою йде по пішохідному мосту через Дніпро.
Після запрошення Іван Дорн переходить до танців під нову пісню.
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