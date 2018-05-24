Іван Дорн повернувся з Африки: скандальний співак анонсував концерт в Києві, але не сказав про місце його проведення (відео)

12:10, 24 травня 2018
Суспільство
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Музикант додав, що місце проведення виступу він повідомить за дві години до початку заходу.

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У ролику, опублікованому на офіційному YouTube-каналі Івана Дорна, виконавець разом зі своєю командою йде по пішохідному мосту через Дніпро.

Після запрошення Іван Дорн переходить до танців під нову пісню.

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Теги: #Іван Дорн