Іван Дорн повернувся з Африки: скандальний співак анонсував концерт в Києві, але не сказав про місце його проведення (відео)

Співак Іван Дорн записав відеозвернення, на якому він запросив всіх бажаючих на концерт 1 червня в Києві.

Музикант додав, що місце проведення виступу він повідомить за дві години до початку заходу.

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