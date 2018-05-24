Тизер нового кліпу Наді Дорофєєвої за добу вийшов в тренди YouTube

Нова пісня колективу називається "Є, Бой". У короткому тизері з'являються незмінні солісти групи Надя Дорофєєва та Позитив.

Український гурт "Время и Стекло", кліпи якого збирають сотні мільйонів переглядів на YouTube випустив тізер свого нового відео. Менш ніж за добу ролик вийшов в тренди YouTube, набрав майже 175 тисяч переглядів і зараз знаходиться на 25 місці.

Запис опублікований на офіційному каналі гурту.

Нова пісня колективу називається "Є, Бой". У короткому тизері з'являються незмінні солісти групи Надя Дорофєєва та Позитив.

Нагадаємо, що попередня пісня "Время и Стекло" за кілька годин потрапила в тренди YouTube.