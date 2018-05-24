Тизер нового кліпу Наді Дорофєєвої за добу вийшов в тренди YouTube
13:11, 24 травня 2018Суспільство
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Нова пісня колективу називається "Є, Бой". У короткому тизері з'являються незмінні солісти групи Надя Дорофєєва та Позитив.
Ролик за добу набрав майже 175 тисяч переглядів / Instagram Надя Дорофєєва
Український гурт "Время и Стекло", кліпи якого збирають сотні мільйонів переглядів на YouTube випустив тізер свого нового відео. Менш ніж за добу ролик вийшов в тренди YouTube, набрав майже 175 тисяч переглядів і зараз знаходиться на 25 місці.
Запис опублікований на офіційному каналі гурту.
Нова пісня колективу називається "Є, Бой". У короткому тизері з'являються незмінні солісти групи Надя Дорофєєва та Позитив.
Тизер нового кліпу "Час і Скло"
Нагадаємо, що попередня пісня "Время и Стекло" за кілька годин потрапила в тренди YouTube.
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