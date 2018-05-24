Лобода народила: співачка підтвердила, що стала мамою вдруге
13:11, 24 травня 2018Суспільство
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Лобода народила дочку - дівчинка з'явилася на світ в госпіталі Сідарс Сінай.
У співачки вже є старша дочка - Єва / фото facebook.com/loboda.official
Співачка Світлана Лобода офіційно підтвердила, що стала мамою вдруге.
На сторінці виконавиці у Facebook з'явився пост, в якому повідомляється, що Світлана народила другу доньку. Дівчинка з'явилася на світ сьогодні, 24 травня, в Лос-Анджелесі в госпіталі Сідарс Сінай.
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"Вага дівчинки 3 кг, зріст 48 см. Пологи пройшли легко", - уточнюється в повідомленні.
Зазначимо, що у співачки вже є 7-річна донька Єва від відносин з танцюристом Андрієм Царем. Хто ж є батьком другої дитини зірки, поки невідомо.
Раніше повідомлялося, що батьком майбутнього малюка є світова знаменитість - лідер культової групи Rammstein Тілль Ліндеманн. Однак сама співачка ці чутки не підтверджувала.
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