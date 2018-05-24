"Зі зрадниками розберуться": Приходько напророкувала Козловському нерадісне майбутнє через гастролі в РФ

Приходько, яка раніше різко прокоментувала знімок Козловського з Нелею Штепою, продовжує вважати його зрадником.

Анастасія Приходько, яка подає в суд за те, що її використовували в політичній рекламі Петра Порошенка, прокоментувала виступ Віталія Козловського в Москві.

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Свою думку співачка висловила в інтерв'ю "Цензор. НЕТ". Приходько, яка раніше різко прокоментувала знімок Козловського з Нелею Штепою, продовжує вважати його зрадником.

"А як тут не обуритися? Чому звання "Заслужений артист" можуть носити і нормальні, порядні люди, і ті, хто їздять і показують, як можна зраджувати свою Батьківщину?", - обурилася зірка.

Також співачка висловилася з приводу пояснення самого Козловського, який нібито виступав у Росії на прохання ветеранів.

"У нас всі проблеми і походять від таких показових виступів. Росія - це країна, яка напала на нас, через яку в Україні всі проблеми, через яку у нас усі біди. Ми поховали 10 000 чоловік. Невже це варто того? Але у кожного, напевно, свій градус поведінки і міра людяності. Я не знаю. Але невже ні для кого не була показова фотографія з Нелею Штепою? Хіба не були показовими його заяви про те, що він не знає, хто на кого напав? А тут він ще й на 9 травня до Москви їде. Дивно, що георгіївської стрічки ще у нього не було. Вітаємо ветеранів? Але суть не у ветеранів! Суть в країні", - зазначила співачка.

Анастасія також додала, що не розуміє артистів, які їдуть в Росію нібито заради шанувальників.

"У мене теж є прихильники в Росії. Але як я можу собі це дозволити? Я сама з собою потім жити не зможу. І це ніколи нічим не виправиш. Будеш жити з цим до кінця своїх днів ", - сказала артистка.

"У Козловського вже у Львові відмінили концерт. Все, він перекреслив собі все. Війна закінчиться - і з зрадниками ще будуть розбиратися", - підкреслила співачка.

Приходько вважає, що тепер потрібно не давати йому можливості виступати в Україні, тому що вважає його пропагандистом.

"Козловський - особа пропаганди. Я не здивуюся, якщо він поїде в "ДНР" і теж скаже, що треба підтримати когось. Мовляв, там же наші люди теж ", - зазначила Приходько.

Нагадаємо, що після скандального виступу в Москві на 9 травня концерти Козловського відмінили у Львові, Києві та Одесі. Також львівська облрада вимагає позбавити Козловського звання "Заслуженого артиста України".