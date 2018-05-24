Буде спекотно: українська співачка оголила груди у відвертій фотосесії
21:16, 24 травня 2018Суспільство
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Дописникам співачки у соцмережі сподобалися її відверті знімки.
Magic shots by dream team: #photo @nickyashika #assistant @anton_shatohin #mua @mogila_tatiana @mariya_akatova #outfit @valery_kovalska ; @noa_corsets #accessories @frolovheart @jamemme #hairstyle @sv_atelier
Українська співачка, екс-солістка гурту Nikita і зірка Playboy Даша Астаф'єва потішила шанувальників новою фотосесією.
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На нових знімках епатажна зірка оголила груди, прикривши їх рукою. На тілі вона залишила мінімум одягу.
"Ви просто чудові!", "Дуже красиво!", "Розкішна", "Так, ви прекрасні", - пишуть в коментарях під фото дописники співачки.
Раніше на опублікованих в Instagram знімках Астаф'єва позувала поруч з двома темношкірими чоловіками. У коментарях припускали, що співачка готує новий кліп.
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