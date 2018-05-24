Буде спекотно: українська співачка оголила груди у відвертій фотосесії

21:16, 24 травня 2018
Суспільство
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Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva)

Українська співачка, екс-солістка гурту Nikita і зірка Playboy Даша Астаф'єва потішила шанувальників новою фотосесією.

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На нових знімках епатажна зірка оголила груди, прикривши їх рукою. На тілі вона залишила мінімум одягу.

"Ви просто чудові!", "Дуже красиво!", "Розкішна", "Так, ви прекрасні", - пишуть в коментарях під фото дописники співачки.

Раніше на опублікованих в Instagram знімках Астаф'єва позувала поруч з двома темношкірими чоловіками. У коментарях припускали, що співачка готує новий кліп.

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Теги: #фото#Даша Астаф'єва