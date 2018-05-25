"Повернулася колишня Настя": свіже фото Каменських підкорило фанатів

Останнє фото Насті Каменських викликало шквал компліментів від шанувальників.

Публікація від Настя Каменських (@kamenskux) 24 Травень 2018 в 5:50 PDT

Українську співачку Настю Каменських останнім часом часто критикують через зміни у зовнішності. Фанати вважають, що зірка постаріла і переборщила з "уколами краси" та іншими косметичними процедурами. Однак останнє фото співачки викликало справжній шквал компліментів від шанувальників.

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Знімок вона опублікувала на сторінці в Instagram.

На фото Каменських позує в звичайних джинсах і блакитній футболці. Зірка зробила цікаву укладку і природний макіяж.

"Дуже добре тут вийшла!", "Тобі дуже йде з такою зачіскою", "Вау! виглядаєш на 17!", "Ну, інша справа! Дуже красиво! Настя схожа на колишню!", - розсипалися в компліментах шанувальники.

Як повідомляв УНІАН, Надя Дорофєєва підкорила мережу відвертим фото в купальнику. На знімку дівчина позує в чорному купальнику з безліччю розрізів.